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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Adliyenin cehpe görüntüsü

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-Genel ve detaylar
-Avukatı Kifayet Dağaçıkan’ın konuşması
-Adliye cephe görüntüsü

( KİLİS ) - KİLİS

- Kilis’te görev yaparken, Doktor Hacer Demirel’e 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edildiğini, ikinci duruşmanın bugün yapıldı. Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile zanlı Cebrail Can K. duruşmaya katılmadı. Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Sanık zanlı Cebrail Can K’nın avukatı Kifayet Dağaçıkan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Davanın stabil bir şekilde yürüdüğünü ifade ederek, “Mağdur vekili mazeret gönderdi. Duruşmaya katılmadı, Duruşma 19 Nisan tarihine duruşma ertelendi. Dosya İstanbul Adlı Tıp Kurumuna sanığın tekrar raporun alınması için dosya iletildi” dedi.
Basın mensuplarının sorusu üzerine Avukatı Kifayet Dağaçıkan, “Müvekkilimizin aklı dengesi yerinde olmadığı gayet açık ve net şekildedir. Bunu suçlamaya yönelik değilde, rapor geldikten sonra bir yorum yapmak gerekilir” dedi.
(MAD-SD-
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