Bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi - KIRKLARELİ
- Operasyonda ele geçirilen malzemelerden genel görüntü Kırklareli 'nde bir evde bin 560 litre kaçak içki ele geçirildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde düzenlenen operasyonda bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Yündalan köyünde düzenlediği operasyonda şüpheli Y.G'yi gözaltına aldı.Şüphelinin evinde yapılan aramada, bin 560 litre kaçak içki, şişeleri kapatmak için kullanılan bin 350 mantar, şişe mantarlama makinesi, şişe doldurma düzeneği, 2 fermente tankı ile 57 etiket ele geçirildi.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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