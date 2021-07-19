Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

Danadan Detay

Büyükbaş Hayvanlar Nadan Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Hanefi Karatay'dan Röportaj
-Detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’deki hayvan pazarına getirilen 'Covid' isimli bin 470 kiloluk boğa, pazardaki insanların ilgisine neden olurken henüz alıcısının olamaması sahibini düşündürüyor.Eskişehir hayvan pazarında bulunan büyükbaş hayvanlar arasında en büyük olarak anılan ‘Covid’ isimli boğa görenlerin ilgisine neden oluyor. İsmini, içinde bulunulan Covid-19 salgınından alan 2,5 yaşındaki boğanın ağırlığı, sahibi Hanefi Karatay’ın iddiasına göre bin 470 kilogram. Pazarda iriliyle diğer büyükbaşlardan oldukça farklı duran danayı bayrama bir gün kalmasına rağmen ciddi bir talibi yok. Sahibi tarafından 35 bin lira fiyat belirlenen Covid pazarda alıcısını beklemeye devam ediyor.“Doğal besledik”Covid’in bakıcısı Hanefi Karatay, hayvanın bu kadar iri olmasını cinsine ve beslenmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Sevinç köyünde yetiştiricilik yapan Hanefi Karatay, Simental cinsi boğasının doğal yollarla beslediğini aktardı. Boğası hakkında Hanefi Karatay, “Boğamız ismi Covid. Doğumu Covid-19 salgının başlangıcına denk geldi. Hem beslenmesinden hem de cinsinden dolayı bu kadar iri oldu. Tamamen doğal beslendi. Son üç aydır arpa ağırlığı verdik. Sürekli yonca ve fi yedi. Şu anda 28 aylık. Soranlar oluyor tabii ama şuana kadar ciddi bir alıcıyla karşılaşmadık. 1 ton 470 kilo ve fiyatını da 35 bin lira belirledik. Tabii nasip neyse o olur, gelenlere de ufak bir ikramımız olur” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı