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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bin 328 ihbar değerlendirildi, elektrik arıza çalışmalarında sona gelindi

Bin 328 ihbar değerlendirildi, elektrik arıza çalışmalarında sona gelindi

Çalışmalardan detay

Barla Asılsız İhbar Kar Yağışı Kışla 

-Vali Ayhan açıklama

( SİVAS )- Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona gelindiğini söyledi SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde yaşanan elektrik arızalarının büyük bölümünün giderildiğini ve bin 328 ihbarın değerlendirilerek çalışmalarda sona geldiğini söyledi.

Sivas’ta 13 Ocak Çarşamba günü etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kentte bazı mahalleler olmak üzere köyler ile Yıldızeli, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde elektrik arızaları meydana geldi. Arızaların giderilmesi için devam eden çalışmalar, ÇEDAŞ ekiplerince büyük oranda tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, elektrik arızası yaşanan bölgelerden biri olan Yıldız Beldesine giderek, ÇEDAŞ ekiplerince devam elektrik arıza çalışmalarını yerinde inceledi. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, aşırı sulu kar yağması, hızı saatte 130 kilometreyi geçen fırtına ve anlık sıcaklık farkı nedeniyle enerji hatlarında kopma meydana geldiğini ve daha sonra da bazı bölgelerde yaygın olarak elektrik sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Bin 328 ihbar değerlendirildi Yerleşim yerlerinden çok sayıda ihbar alındığını, bunların içerisinden asılsız ihbarlarında olduğunu anlatan Vali Salih Ayhan, yapılan ihbarlar dikkate alındığında bin 328 ihbarın doğru olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bin 200’e yakın ihbarın yapıldığı bölgelerde arızaların giderildiğini anlatan Vali Salih Ayhan, “Sivas merkez, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli’nde 55 mahalleye elektrik verildi.
258 adet köyün de büyük bir kısmının elektrik arızası yapıldı. Mevsimsel değişiklik, anlık sıcaklık farkı ve fırtınanın olması ilimize birkaç gün olağanüstü sıkıntı yaşattı” diye konuştu.
250 personel, 84 ekip var gücüyle çalıştı Arıza yaşanan bölgelerde, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 250 personel, 84 ekip ve 100 adet araç ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Vali Salih Ayhan, “Gönül isterdi ki hiç kimse mağdur olmasın. Sıkıntı yaşamasın. Ancak, bazen mücbir sebepler öngörülemeyen sorunları da beraberinde getiriyor. Halkımızın hoşgörüsü için teşekkür ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Herkes var gücüyle çalıştı, sıkıntılar çözüme kavuştu” şeklinde konuştu.

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