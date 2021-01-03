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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bin 200 lamba ile renklendirilen parka ziyaretçi akını

- Bin 200 lamba ile renklendirilen parka ziyaretçi akını

Parktan renkli görüntüler

( AUCKLAND ) AUCKLAND

Uzunlu Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler Irak 


- Yeni Zelanda’da Işık Festivali kapsamında bin 200 lamba ile renklendirilen Pukekura Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın batı kıyısındaki New Plymouth şehrinde bulunan Pukekura Parkı ışıklarla renklendirildi. Işık Festivali kapsamında 16 kilometre uzunluğundaki ışıklarla renklere bürünen park, ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. Bin 200 lamba ile farklı renklerle aydınlatılan parkı ziyaret edenler, ışıkların altında hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival 31 Ocak’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
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