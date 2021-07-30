Bin 200 kişinin çalıştığı çivi fabrikasında yangın

-İtfaiye ekiplerini müdahalesi

-112 Acil servisi

-Fabrika tabelası

-Dumanlar

-Alevler

-Alev alev yanan ürünler

-Çöken tavanlar

-İşçilerin yangın tüpüyle müdahalesi

-Fabrikadan genel görüntü

-Yanan idari bölüm

-İtfaiye araçları

-Dışarıdaki kalabalık

-Polis ekibinin TOMA ile müdahalesi

-İtfaiye ekipleri ile çalışanları hortum taşıması

-İtfaiye araçları üzerinde söndürme çalışması

-İş makinaların müdahalesi

-Fabrika sahibi Serhat Servet Dövenci’nin açıklaması

-Patlama sesleri



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de çivi ve vida üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çivi üretim fabrikasında kimyasal bölümünde (boya, tiner) büyük çaplı yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ilk etapta bölge içerisindeki söndürme ekipleri, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, MTOS Bölgesine ait itfaiye ekipleri, Polis TOMA’sı müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangın fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bin 200 kişinin çalıştığı fabrikada 3 kişi dumandan etkilendi. Akdeniz Sertel Çivi Tel Limitet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci, zararın 10- 15 milyon arasında olduğunu, can kaybının olmadığını söyledi.



Dövenci, “Kimyasal depoda bir yangın çıktı. Çok şükür hiçbir arkadaşımızın en ufak bir zarar almadılar. Fabrikanın depo tarafından hasar var. İtfaiyeler zamanında geldiler. Çok şükür yangın büyümeden müdahale ettiler. Bu fabrikada bin 200 kişi çalışıyor. Fabrikanın depoları yandı. Kimyasal tarafları yandı. Üretim tarafından çok şükür bir şey yok. Şuan da 10-15 milyon zarar var. Tüm fabrikanın kimyasal depoları, malzeme depoları yandı. Büyük oranda çiviler, vidalar yandı. Yapacak bir şey yok” dedi.

Yangında fabrika işçileri ellerine aldıkları yangın tüpüyle müdahale ederken, iş makinaları havası kalan alanları yıkarak müdahale etti.

