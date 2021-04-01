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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bin 100 yıllık 'tescilli kestane ağacı' hüzünlü hikayesi ile ilgi çekiyor

Bin 100 yıllık 'tescilli kestane ağacı' hüzünlü hikayesi ile ilgi çekiyor

Kestane ağacını ziyarete gelenler

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-İbradı kaymakamının kestane ağacını incelemesi
-Kestane ağacını ziyarete gelenlerin fotoğraf çekmeleri

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan bin 100 yıllık kestane ağacı, tarihin sessiz tanığı olarak ilçeye gelenlerin ilgisini çekiyor. 13 metre genişliğinde olan ve yaklaşık 12 kişinin el ele tutuşarak gövdesini kucaklayabildiği Arapastık kestane ağacı ile ilgili hikaye ise dilden dile geldiği günümüzde de dinleyenleri hüzünlendiriyor. Ziyarete gelenler ise bol bol fotoğraf çekip, tarihi kestane ağacını ilgiyle seyrediyorlar. İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, İbradı ilçesinde bulunan ve günümüzde halen meyve veren kestane ağacının bin 100 yıllık olduğunu söyledi.

Kestane ağacının Antalya Koruma Kurulu tarafından yıllar önce tescil edildiğini belirten Kurt, "Antalya yöresindeki tescilli ağaçlardan bir tanesi de ilçemizde bulunan bu Arapastık kestane ağacıdır. Bunun hikayesi ise 1860’lı yıllarda Osmanlı döneminde Arap asıllı Zeynep isminde bir köle efendisinin bir konağını yakıyor. O dönemde İbradı’da evler bir birine çok yakın olduğu için bu yangın neredeyse İbradı’nın tamamının yanmasına sebep oluyor. Dönemin kadısı Arap asıllı Zeynep’i idamla cezalandırıyor ve bu tarihi kestane ağacında Zeynep asılıyor. O dönemden beri bu kestane ağacının ismi “Arapastık kestanesidir” dedi.
Gövdesini 12 kişinin el ele tutuşarak kucaklayabiliyorlar Ağacın gövdesini 12 kişinin el ele tutuşarak ancak kucaklayabildiğini belirten İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, “Tarihi kestane ağacının gövdesi oldukça kalındır.12 kişi el ele vererek etrafını ancak sarabiliyor. Belki Türkiye’de değil, dünyada bile türüne az rastlanır bir kestane ağacıdır. Ben kendisini şöyle tanıyorum. Bu bir yaşayan efsanedir. Bu yaşayan efsaneyi görmek isteyenlerin meraklılarını buraya gelip ziyaret etmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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