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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Billboardlara asılan “İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur” afişine tepki

Billboardlara asılan “İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur” afişine tepki

bilboard görüntüsü

( BİLECİK ) BİLECİK

Öğretmenler Başöğretmen Öğretmen Yazılı Açıklama Teröristler 


- AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in kentteki billboardlara astırttığı “İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur” başlıklı afişine tepki göstererek, “Öğretmenlerimizi kimlere karşı kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Emniyet güçlerimiz ile öğretmenlerimiz başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.
İl Başkanı Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, “Bizim polisimizin eli vatan hainleri ve teröristler dışında kimseye kalkmaz, öğretmenlerimiz de yavrularımıza kıyamaz. Toplumun güvenliğini sağlayan, canı pahasına bizleri koruyan polisimizi ve başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır’ dediği öğretmenlerimizi kimlere karşı kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal toplumu ayrıştıran ve emniyet güçlerimiz ile öğretmenlerimiz başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz. Kendi partinizdeki kadınlara yapılan taciz ve tecavüzleri konuşmazken, kasetle gelen Bay Kemal hakkında bir kelam dahi etmezken bu nasıl bir saygısızlık ve aymazlıktır” ifadelerine yer verdi.
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