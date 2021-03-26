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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı

Bilişim dolandırıcısı polisin operasyonuyla yakalandı

Şüphelinin adliyede görüntüsü

Polis Akalan Hapis Cezası Banka Kartı Trol 

-Bilgisayar ve klavye görüntüsü
-ATM görüntüsü
-Emniyetin görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bilişim sistemleri üzerinden 8 kişiyi dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan dolandırıcı polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemleriyle kredi ve banka kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen Kenan B. (27) Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibine alındı. Aynı yöntemle 8 kişiyi dolandıran ve bu nedenle hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahsın Fatih Mahallesinde bir ikamette olduğunu tespit eden asayiş ekipleri ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. (YC-
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