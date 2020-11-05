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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bilinçsizce atılan izmarit ve ambalajlar yağmur suyu ızgaralarını tıkıyor

Bilinçsizce atılan izmarit ve ambalajlar yağmur suyu ızgaralarını tıkıyor

YAPILAN TEMİZLİKTEN DETAYLAR

( MANİSA ) MANİSA

Baros Su Baskını Sigara Sizce Yağmur Suyu 


- MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının önüne geçmek için yağmur suyu ızgaralarını temizlemeye devam ediyor. Tıkanan yağmur suyu ızgaralarının çoğunda sigara izmaritleri ve ambalaj kağıtlarının olması dikkat çekerken MASKİ yetkilileri vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. Kış aylarında su baskılarının yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri, yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor. Yaklaşık bin 500 ızgaranın temizliğini yapan ekipler, çalışma tamamlandığında 3 bine yakın ızgaranın temizliğini yapmış olacak. Mahalledeki ızgaralarının çoğunun tıkandığını belirten Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, “Yağmur suyu ızgaraları neredeyse tamamen tıkanmıştı. Daha önceden su baskını yaşamadık ama risk vardı. Temizliğinin yapılması için başvuruda bulundum. Sağ olsun Daire Başkanımız Mümin Deniz de bizi gönülden destekledi. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve tüm MASKİ ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Bilinçsizce atılan izmarit ve ambalajlar ızgaraları tıkıyor Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, ızgaraların tıkanmasındaki faktörlerden birinin de bilinçsiz şekilde atılan izmaritler ve ambalajlar olduğunu belirterek, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Deniz, “Önceliğimiz su baskını riskinin fazla olduğu noktalar. Kış aylarında vatandaşımızın mağdur olmaması için önlemler almaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde kentimizde sorun yaşanan noktalardaki yağmur suyu ızgaralarını temizlemiş olacağız” dedi.

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