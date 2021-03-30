Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bilim tırı yolculuğuna başladı

Bilim tırı yolculuğuna başladı

Çocukların bilim tırına gelmesi

Teknoloji Afet Bilinci Satranç Kullar Öğrenciler 

-Çocukları bilim tırını gezdikten sonraki anlatımları
-Çocukların bili tırında aletlerle uğraşması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi kapsamında 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere birçok eğitimin verilebildiği Büyükşehir Belediyesi Bilim tırının ilk durağı Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bilim tırı yola çıktı. 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere; çevre ve afet bilinci, su kullanımı, drama, satranç, müzik eğitimlerinin verileceği “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi, Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu’ndan başladı.
Gençlerin geleceğe daha teknolojik donanımlarla hazırlanmaları, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap veren ve yeteneklerinin farkına vararak geliştirmek için çalışan bireyler haline gelmeleri amacıyla yola çıkan Bilim tırıyla, merkezin imkânları kırsal mahallelerdeki okullara taşınarak öğrencilere bilimi sevdirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Genç İşadamları Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje 10 ay sürecek. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Halalca İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” 10 ay boyunca 10 ilçede belirlenen kırsal mahalle okullarında okuyan binlerce öğrencinin ayağına bilimi götürecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement