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- Bilim kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık olayı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bilim kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık olayı

- Bilim kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık olayı

-Şahıslar emniyetten çıkarken detay

Operasyon Mermer Fabrikası Yurt Dışı Karahisar Dolandırıcılık 

--Şahıslar adliyeye çıkartılırken detay

( AFYON KARAHİSAR)- Mermer fabrikasının bilgisayarına virüs gönderip sahte hesaplarına 19 bin dolar aktardılar AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da zararlı yazılım gönderdikleri zararlı yazılım ile mermer fabrikasının yurt dışından ticaret yaptığı firma ile e-posta yazışmalarını takip ederek 19 bin 576 dolar parayı kurdukları sahte kuyumcu işyerinin hesabına geçiren 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde gerçekleşti. Bir mermer fabrikasının bilgisayarına zararlı yazılım gönderilerek arka plandaki yapılan işlemleri izlenip, firmanın yurtdışından ticaret yaptığı firma ile e-posta yazışmalarını takip edildi. Bir tür yöntem ile 19 bin 576 doları kendi kurdukları sahte kuyumcu işyerine geçmesini sağlayan ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen İlhan Gönül ve Mustafa Polat isimli şahısların yakalanması için polis operasyon düzenledi.
İstanbul’da yakalanan şahıslar Afyonkarahisar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından İscehisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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