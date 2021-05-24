Bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi sıfıra indirdi

-Polis ve TFF sorumluları ile taraftar arasındaki gerginlik

-Taraftarın sloganı



( ESKİŞEHİR )- Play-off finalinde sosyal mesafe unutuldu ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan 3. Lig Play-off final maçının girişinde yaşanan bilet problemi nedeniyle turnikelerdeki sosyal mesafe unutuldu. Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanan TFF 3. Lig Play-off finalinin girişinde bilet problemi yaşayan taraftarlar sosyal mesafeyi unuttu. Isparta 32 Spor yönetimi tarafından TFF’ye verilen listedeki isimlerle, bilet ve kimlikte yazan isimlerin uyuşmazlığından dolayı stadyuma girişte gerginlik yaşandı. Ellerindeki biletlerle kapıda kalan taraftarlar, polis ekipleriyle ve TFF yetkilileriyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli taraftar turnike kapısında ‘Isparta dışarıda’ sloganları attı. Bir süre devam eden gerginliğin ardından kulüp yetkililerinden birisi olaya müdahale etti. Kulüp yetkilisinin sorunu çözmesiyle birlikte elinde bileti olan taraftarlar stadyuma alındı. Bileti olmayan taraftarlar ise turnikelerden uzaklaştırıldı. Yaşanan gergin anlarda sosyal mesafenin unutulması dikkatlerden kaçmadı. (AFÇ-

