Bilecik'te YKS heyecanı

- Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması - Ailelerin okul çevresinde beklemesi - Sınava geç kalan öğrenciden görüntüBİLECİK - (AA) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alındı. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.
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