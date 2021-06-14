Bilecik’te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu

--Araçların yavaş ilerlemesi

--Bilecik'in yüksek kesimlerden sisli görüntüsü



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik’te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bilecik kent merkezinde devam eden sağanak yağışının ardından yüksek kesimleri adeta sis kapladı. Öğleden sonra hava sıcaklığı 4 derece düşerken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı. (CKT-Y)

