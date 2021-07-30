Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

-Olay yeri detay

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Ticari Araç 

--Yaralılar 112 gidişi detay
--Araçlar detay ve 112 gidişi detay

( BİLECİK ) Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı BİLECİK

- Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Koza Evleri yan yolunda seyir halinde bulunan Mehmet Y. yönetimindeki 11 DY 796 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki Hasan A. yönetimindeki hafifi ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Y. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Necmiye Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (CKT-ÖK-Y)
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı