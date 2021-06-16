Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te metrelerce aşı kuyruğu oluştu

Bilecik'te metrelerce aşı kuyruğu oluştu

-Hastane detay

Aşı 

--Aşı olacaklar sıra detay
--Aşı olanlar detay

( BİLECİK ) - (ÖZEL)- Bir günde 5 bin kişi aşılandı BİLECİK

- Bilecik'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın peş peşe açıklamalarının ardından 40 yaş ve üzeri kişiler ile SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı olmaya başlamasıyla beraber, aşı alanlarında metrelerce kuyruklar oluşturdu. Bilecik'tr korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşların artması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Aşı programına dahil olan vatandaşların her geçen gün artması nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor. Bilecik il genelinde bir günde 5 binin üzerinde aşılanma olduğu öğrenilirken, aşı merkezlerinde metrelerce kuyruklar oluştu. (CKT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement