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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bilecik'te kısıtlama sessizliği

Bilecik'te kısıtlama sessizliği

Bilecik detay

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-Boş cadde ve sokaklar
-İstanbul-Bilecik karayolu detay

( BİLECİK -ÖZEL) BİLECİK

- Bilecik'te 17 günlük tam kapanma sonrasının ilk haftasında sokak ve caddeler ıssız kaldı. Bilecik'te yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlama nedeniyle tüm cadde ve sokakların yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan Bilecik'in en işlek caddeleri Cumhuriyet, Tevfikbey, Dedeoğlu ve İstiklal'de de yoğunluk yaşanmadı. Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmadığı gözlerden kaçmazken, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadığı gözlemlendi. Öte yandan, belirli iş yerlerinin açık olduğu Bilecik'te, polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor.
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