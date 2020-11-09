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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te kamyonetin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te kamyonetin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti

-Olay yerinden detay bir vatandaş çekmiş

( BİLECİK ) BİLECİK

İlk Müdahale 


- Bilecik'te bozulan tırı yol kenarına park eden ve tamir etmeye çalışan sürücüye arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Eskişehir yolunun Zemzemiye köyü köprüsü mevkiinde, 26 TZ 494 plakalı bozulan tırı yol kenarına park eden ve tamir etmeye çalışan sürücü İsmail Yılmaz'a (32), aynı yönde seyreden Sadık B. (62) yönetimindeki 06 GE 8145 plakalı kamyonet çarptı. İsmail Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir yolundaki trafik bir süre tek şeritten sağlandı. İsmail Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. (CKT-
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