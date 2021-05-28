Bilecik'te kaçak sigara operasyonu

-Şüpheli adliyeye çıkarılırken görüntü

-Adliye görüntü



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kaçak sigara operasyonunda çok sayıda makaron, sigara, boş filtre ve tahmini ağırlığı 2 kilogram kıyılmış menşei belli olmayan tütün ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle’de bir ikamette kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbarını alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İkamette yapılan inceleme sonucunda alınan arama kararıyla evde arama yapıldı. Yapılan aramada Omron Marka sigara sarma makinası, 33 adet bandrolsüz ve markasız makaron, 100 adet 200’lük markalı ama bandrolsüz makaron, 51 adet doldurulmuş şeffaf ambalaj poşetiyle paketlenmiş 20’lik sigara, 1 paket ambalajlamada kullanılan şeffaf poşet, 600 adet kutusuz boş filtre ve tahmini ağırlığı 2 kilogram kıyılmış menşei belli olmayan tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.A.(32) adliyeye sevk edildi. (İC-Y)

