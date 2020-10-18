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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bilecik'te hastaya giden ambulans kaza yaptı

Bilecik'te hastaya giden ambulans kaza yaptı

-Kaza yerinden detay

( BİLECİK ) - BİLECİK

İlk Müdahale Jandarma Direksiyon Trol 


- Bilecik'te bir hastaya giden ambulansın kaza yapması sonucu araçta bulunan sürücü ve hemşire yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Bozüyük Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan 11 AB 427 plakalı ambulans sürücü Mehmet Saçaklı, Susuz Köyü yol ayrımında yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilerek, yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan hemşire Burcu Tavşan yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. (AA-
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