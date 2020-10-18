Bilecik'te hastaya giden ambulans kaza yaptı



- Bilecik'te bir hastaya giden ambulansın kaza yapması sonucu araçta bulunan sürücü ve hemşire yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Bozüyük Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan 11 AB 427 plakalı ambulans sürücü Mehmet Saçaklı, Susuz Köyü yol ayrımında yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilerek, yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan hemşire Burcu Tavşan yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. (AA-



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