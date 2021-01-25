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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 8 gözaltı

Bilecik'te fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 8 gözaltı

-8 kişinin adliyeye çıkarılması

( BİLECİK ) BİLECİK

Fuhuş Operasyonu Fuhuş 


- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir eve düzenledikleri fuhuş operasyonda 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K., İ.K. ve E.İ. isimli şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadelerinin ardından "Fuhuşa Yer Temin Etmek" ve "Fuhuşa Aracılık Etmek" suçlarından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildiler. (CKT-Y)
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