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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te fırınlarda yapılan Ramazan denetimde ceza yağdı

Bilecik'te fırınlarda yapılan Ramazan denetimde ceza yağdı

-Yapılan denetim detay

Ramazan Pidesi Zabıta Basın Mensupları 

--Hamur dinlendirme arabaları detay
--Fırın içi detaylar

( BİLECİK -ÖZEL)- 3 fırına toplamda 10 bine TL'ye yakın ceza kesildi BİLECİK

- Bilecik'te Ramazan ayının ilk gününde kentteki toplam 16 fırın denetlenirken, 3 fırına cezai işlem uygulandı. Bazı fırınlarda ise durum hiç iç açıcı değildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde kentteki fırınlara ramazan pidesi gramajı, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurulları gibi denetimler yapıldı. 16 fırın denetlenirken, 6 fırına uyarı, kurallara uymayan bazı fırınlara ise toplamda 10 bin TL'ye yakın ceza kesildi. Kenette bir fırında yapılan denetimler basın mensupları tarafından görüntülenirken, hamur dinlendirmek için kullanılan demir aksamlı arabaların pisliği zabıtaları hayrete düşürdü. Öte yandan kentteki fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. (CKT-GC-
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