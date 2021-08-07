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Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar

Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar

-Şahısların adliyeye getirilişi

( BİLECİK ) BİLECİK

Jandarma Adana Çeyrek Altın Gözaltı Yaşlı Çift 


- Bilecik'te yalnız yaşayan yaşlı çifti gizli numaradan arayarak kendilerini "Jandarma" olarak tanıtarak dolandıran şahıslar jandarmanın titizlikle çalışması sonrası İstanbul'da yakalandı. Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samri Köyü'nde yalnız yaşayan yaşlı çifti gizli numaradan arayarak kendilerini "Jandarma" olarak tanıtan şüpheliler "İlçe merkezinde bir kadın bıçaklandı, bıçaklanan kadına ait para ve ziynet eşyalarının evinize bırakıldığı bilgisine ulaştık, olayda suçlu olmak istemiyorsanız evinizdeki mevcut para ve ziynet eşyalarını bizim göndereceğimiz kişiye teslim edin, sayımı ve miktarı kayıt altına aldıktan sonra geri teslim edeceğiz" dedi.
Panikleyen yaşlı çiftten 16 bin lire para, 9 adet çeyrek altın ve 6 adet adana burması bilezik alındı. Olay üzerine Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Bilecik İl Jandarma JASAT ve KOM Şube tarafından yapılan çok kapsamlı araştırma ve takip sonucunda 6 şüpheli İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındı. Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerinden M.Ç.(22), M.D.(23) ve I.G. (18) isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış, B.K.(21), M.G. (23) ve H.A. (23) isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (NK-
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