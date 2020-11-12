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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bilecik'te değeri 1 milyon lirayı bulan uyuşturucu ele geçirdi

Bilecik'te değeri 1 milyon lirayı bulan uyuşturucu ele geçirdi

Alınan skunk maddesi ve ele geçirilen materyallerden

( BİLECİK )- Skunk maddesi şubeyi almayınca helikopter pistinde sergilendi BİLECİK

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- Bilecik'te bir tavuk çiftliğinin altına yapılan gizli alanda değeri 1 milyonu bulan skunk maddesi ele geçirdi. Skunk maddesi şubeyi almayınca helikopter pistinde sergilendi. Alınan bilgilere göre; Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmada Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyünde M.A. isimli şahsa ait tavuk çiftliğinde bulunan yeraltı yapısında Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele KEM Büro görevlileri yapılan aramada değeri 1 milyon TL'yi bulan 115 kök saksılara ekili vaziyette skunk maddesi, 2 kg öğütülmüş vaziyette Skunk maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ve materyaller ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak M.A., M.S.,Y.S. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak, şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve 2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi” suçundan yasal işlem yapıldı. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 115 kök saksılara ekili vaziyette skunk maddesini şubeleri almayınca Bilecik Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter pistinde sergilediler. (CKT-
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