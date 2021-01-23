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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bilecik'te çaldı, Gebze'de yakalandı

Bilecik'te çaldı, Gebze'de yakalandı

Adliye görüntü

Adli Kontrol Akalan Harekete Geç Hırsız Irak 

-Şüpheli adliyeye getirilirken görüntü
-Detay

( BİLECİK -ÖZEL) BİLECİK

- Bilecik’te meydana gelen otomobil hırsızlığı olayı, polisin çalışmaları sonucunda kısa sürede aydınlatıldı. Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden Hakan K.’nin otomobili sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünden çalındı. Sabah arabasının kapısının önünde olmadığını gören araç sahibi durumu Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları hummalı çalışmalar sonucunda otomobilin şüpheli 3 kişi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürüldüğünü tespit ettiler. Kısa süre içerisinde şüphelilerin kimliklerini de tespit eden ekipler, Gebze Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Şüphelilerden O.K. Gebze’de yakalanarak, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Bozüyük’e getirilen şüpheli O.K. burada ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bozüyük adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olaya karışan diğer 2 şüpheli H.M. ve E.Ç.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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