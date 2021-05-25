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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bilecik'te 8'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

- Bahçelievler mahallesi Atmaca 1 sokaktan genel görüntü

Polis Asansör Boşluğu Yaşlı Adam Polis Ekipleri İnşaat İşçileri 

-- Bahçelievler mahallesindeki inşaattan genel görüntü
-- Olay yerinden genel görüntü

( BİLECİK ) - BİLECİK

- Bilecik'te 14 katlı bir inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atmaca 1 Sokak üzerinde özel bir firmaya ait 14 katlı inşaata ziyaret amaçlı gelen Vahit Bulanık (65), 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Bulanık'ın asansör boşluğunda hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri, durumu 112 Acil Servisine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bulanık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, merhumun cansız bedenin bulunduğu alanı da güvenlik şeridi ile çevirdi. Bulanık'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AOÇ-Y)
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