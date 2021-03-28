Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı

- Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı

Yangından detay

Jandarma Yangına Müdahale 

-Ekiplerin müdahalesi

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Osmaneli İlçesin de 3 katlı binanın orta katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Osmaneli'ne bağlı Medetli Köyünde Ayhan Tunç'a ait binanın orta katında henüz sebebi belli olmayan bir edenden yangın çıktı. Odadan çıkan duman fark eden köylüler kendi imkanları ile yangına müdahale ederek, Osmaneli itfaiyesinden de yardımistediler. ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek, yangını büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında evin içindeki eşyalar kullanılmaz hale gelerek, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Evde maddi hasar medyana gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (ZZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement