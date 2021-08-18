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Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

-Kaza yeri detay

İlk Müdahale Karya Trafik Kazası 

--Ambulans gidişi detay
--Araçlar detay

( BİLECİK ) - BİLECİK

- Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki İlker A. idaresindeki 11 TF 924 plakalı tır Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına geldiğinde Sakarya istikametine seyir halindeki İbrahim G., yönetimindeki 54 BA 544 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kapanan yol tırların çekilmesi sonrasında yeniden trafiğe açıldı. (CKT-AS-Y)
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