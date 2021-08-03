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Bilecik-Söğüt karayolu ulaşıma kapandı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bilecik-Söğüt karayolu ulaşıma kapandı

Bilecik-Söğüt karayolu ulaşıma kapandı

-Kapalı yoldan detay

Köy Yolları 

--Araçların geri dönmesi detay
--Görevlilinin araçları lternatif yolu tarif etmesi
--Araçların geri dönmesi detay

( BİLECİK -ÖZEL)- Yüzlerce araç alternatif köy yollarına yönlendiriliyor BİLECİK

- Bilecik-Söğüt karayolu yapımı devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. İlçeye gitmek isteyen yüzlerce araç bir görevli tarafından alternatif köy yollarına yönlendiriliyor. Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e giden. Yola mıcır döken yetkiler, 'Yapım çalışmaları nedeniyle yol Yeniköy-Bilecik arası trafiğe kapalıdır' yazılı tabela koyarak, başınada bir görevli diktiler. İlçede bulunan Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret için gelen yüzlerce araç D-650 Bilecik-Söğüt kavşağına geldiğinde yolun kapalı olduğunu görünce adeta şok oluyorlar. Araçlar bir görevli tarafından alternatif köy yollarına yönlendirilirken, yolu bilmeyen bazı sürücüler ilçeye gidemeden geri dönüyor. (CKT-
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