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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
BİLECİK - Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi

BİLECİK - Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi

- Pazaryeri ilçe merkezindeki su birikintilerinden görüntülerBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde sağanak etkili oldu.İlçede öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.Adeta göle dönen yollarda araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.Esnaf ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerlerini su basmaması için önlem aldı.Sağanak yüzünden ilçedeki iletişim hatlarında kesinti meydana geldi.

Şiddetli Yağış 

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