BİLECİK - Salgınla mücadeleye yönelik dinamik denetim faaliyetleri başladı
- Vali Bilal Şentürk'ün konuşması - Denetimden detaylarBursa ve çevre illerde salgınla mücadeleye yönelik dinamik denetim faaliyetleri başladı - Bursa'daki denetime Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de katıldıBURSA (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da hayata geçirildi.Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Kapalı Çarşı ile Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Canbolat, vatandaşlara Kovid - 19 tedbirlerine uyulması yönünde uyarılarda bulundu.Canbolat, vatandaşlardan Kovid - 19 risk haritasında "orta riskli" iller arasında bulunan Bursa'daki mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için dikkatli olmalarını istedi.Denetime, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. - BalıkesirKent merkezinde denetime katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilin "çok yüksek risk" grubunda yer aldığını hatırlattı.Vatandaşların desteğiyle en kısa sürede riski "turuncu", "sarı", "mavi" renkte belirlenen seviyelere indirmek istediklerini belirten Şıldak, "Balıkesir pik yapmış bir il değil o yüzden bağışıklık oranımız düşük. Yüzde 15'in altında bağışıklığa sahibiz. Bazı büyükşehirler yüzde 30'un üzerine geçmiş durumda." dedi. Şıldak, maske ve mesafe kuralına dikkati çekerek en azından 15 Mart'ta "yüksek risk" seviyesine düşebilmek için ev, akraba, komşu ziyaretleri yapılmaması ve kişilerle temastan kaçınılması uyarısında bulundu.Ek kısıtlama tedbiri almayı düşünmediklerini aktaran Şıldak, "Genel hayatı etkileyen kısıtlamalar hükümetimiz düzeyindedir. İlçeler bazında özellikle Bandırma, Gönen, Susurluk, Altıeylül, Bigadiç, Dursunbey, diğerlerine göre daha riskli durumda. Buradaki vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını rica ediyorum." diye konuştu. - ÇanakkaleÇanakkale Valisi İlhami Aktaş da denetimler kapsamında Gelibolu ilçesinde esnafla sohbet ederek tedbirlere uyulması konusunda hatırlatma yaptı.Gelibolu esnafının koronavirüs tedbirlerine uyduğunu gözlemlediğini aktaran Aktaş, "Temizlik, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek normallerimize daha hızlı ulaşacağız." ifadesini kullandı.Denetimlerde Aktaş'a, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya da eşlik etti. - KütahyaKütahya Valisi Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerinin denetlenme faaliyetine katıldı. Vali Çelik, kentteki vaka sayılarının belli periyotlarla arttığını vurguladı.Kovid - 19 ile mücadele kurallarının önemine değinen Çelik, şunları kaydetti:"İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında arkadaşlarımız çalışma yaparak vaka sayısının artmaması için çaba içindeler. İl merkezinde denetimlerde 148 personelimiz görevli. Başlarında ise kurum müdürlerimiz bulunuyor. İl genelinde ise 194 ekip görev yapıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri dahil 1200 civarında personel ile sahadayız. Kütahya'nın turuncu kategoriden yukarıya gitmemesi, mümkünse sarı ve mavi kategoriye dönüştürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteğiyle başaracağımıza inanıyorum." - Bilecik Bilecik 'te 1000 kişinin görev aldığı denetimler öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Bilal Şentürk, "yüksek risk" grubunda yer aldıklarını belirtti. Tedbirlere uymanın önemine işaret eden Şentürk, "Dinamik bir denetim dönemine geçtiğimiz için nerede bir yüksek risk görüyorsak orada hemen anlık tedbirler alacağız. Tevfikbey Caddesi'nde yoğunluk olduğu için oraya kontrollü girişin uygun olacağını düşündük. Bozüyük'te de öyle bir noktamız var. Araçlar girecek ama insanların girişinde kontrol sağlayacağız." bilgisini paylaştı. - YalovaYalova Vali Vekili Aziz Mercan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulama noktasını ziyaret etti.Durdurulan araçlardaki denetimlerin takibinin ardından kafelerin bulunduğu sokağa geçen Mercan, esnaf ve vatandaşlara yeni tedbirleri hatırlattı.Cumhuriyet ve İstanbul caddelerinde sona eren denetime, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ve kurum müdürleri katıldı.
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