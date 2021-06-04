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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BİLECİK - Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK - Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Kaza mahallinden görüntüler - Kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahalenin yapılması - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yaralıların ambulansa alınması ve ambulansların hastaneye gidişleriBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Bursa istikametine giden E.E. idaresindeki 11 DT 893 plakalı minibüs, Arapdede köyü kavşağında, H.D'nin kullandığı 11 DL 209 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışma sonucu araçlar şarampole devrildi.Kazada otomobil sürücüsü H.D, minibüste bulunan Ayşe, Berat ve Arda Elvan ile Kadriye ve Ahmet Gündüz yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane 

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