BİLECİK - Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yangından görüntüler - Söndürme çalışmalarından görüntüler Bilecik ’te makilik alanda çıkan yangın söndürüldüBİLECİK (AA) – Bilecik 'te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.Yangında 3 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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