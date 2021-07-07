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BİLECİK - İnşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİLECİK - İnşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti

BİLECİK - İnşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti

- Bina inşaatının dış/genel plan görüntüsü - Olay yerinden görüntüler - Sağlık ve polis ekiplerinin çalışmasından detaylar Bilecik 'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybettiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te yapımı süren binanın inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Afganistan uyruklu Murat Meyde (44), 11'inci katta bulunduğu sırada dengesini yitirerek boşluktan ikinci kata düştü.Meyde'nin hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, işçinin öldüğünü belirledi.İşçinin cesedi, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.İnşaata gelen ve ölen işçinin oğlu olduğu öğrenilen kişi, uzun süre gözyaşı döktü.

Polis İş Kazası Gesi Gözyaşı Polis Ekipleri 

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