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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BİLECİK - İnşaat halindeki binanın 8. katından düşen vatandaş öldü

BİLECİK - İnşaat halindeki binanın 8. katından düşen vatandaş öldü

- Asansör boşluğuna düşen kişiye 112 ekiplerinin müdahalesi - İnşaattan genel detay - Olay yeri incelemeden görüntü Bilecik 'te inşaat halindeki binanın 8. katından düşen vatandaş öldüBİLECİK (AA) - Bilecik 'te 14 katlı inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atmaca 1 Sokakta özel bir firmaya ait 14 katlı inşaat halindeki binada çalışan arkadaşının yanına ziyaret amaçlı geldiği iddia edilen Vahit Bulanık (65), 8. kattan asansör boşluğuna düştü.İşçilerin ihbarıyla gelen112 Acil Servis ekipleri, Bulanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Vahit Bulanık'ın cenazesi, otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Asansör Boşluğu 

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