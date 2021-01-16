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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bilecik'e yılın ilk karı yağdı

Bilecik'e yılın ilk karı yağdı

KAR YAĞIŞINDAN DETAY

( BİLECİK )-Aylardır beklenen kar yağışı köylüleri sevindirdi BİLECİK

Kar Yağışı 


- Bilecik, ilçeleri ve köylerde 2021 yılının ilk kar yağışları başlarken, bu durum vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece geç saatlerde kara dönüştü. Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı kurak geçen kış nedeni ile tarlalarını süremeyen çiftçilerin yüzünü güldürdü.
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