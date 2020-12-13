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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bilecik’e yapılan 'Hayvan İçme Suyu Gölet' projesi böyle görüntülendi

Bilecik’e yapılan 'Hayvan İçme Suyu Gölet' projesi böyle görüntülendi

drone görüntüsü

Drenaj Çalışması Tarım İçme Suyu Hayvancılık Hayvan 

-Vali Şentürk yaptığı incelemeler
-Yetkilerden bilgi alması
-detaylar

( BİLECİK -DRONE) Bilecik’e yapılan "Hayvan İçme Suyu Gölet" projesi böyle görüntülendi- Vali Şentürk: ''Üretimin, gelir artırıcı çabaların yanında olacağız'' BİLECİK

- Bilecik'e yapılan ''Mera Alanlarında Hayvan İçme Suyu (HİS) ile ''Mera Islahı ve Amenajmanı'' projesini yerinde incelemesi havadan görüntülenirken, Vali Şentürk, “Toplamda 70 dekarlık alanda kurulu 350 bin metreküp (ton) su taşıma kapasiteli 6 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletti yapımı ile birlikte 2 bin 302 dekarlık mera arazisi, istilacı bitkilerden ıslah edilecek” dedi.
Vali Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediyesi, DSİ ile 5 köy muhtarlığı işbirliğinde köylere tahsisli ''Mera Alanlarında Hayvan İçme Suyu (HİS) ile ''Mera Islahı ve Amenajmanı'' projesini yerinde inceledi. Bu incelemeler drone ile havadan görüntülenirken, proje 2 bin 302 dekarlık mera arazisi, istilacı bitkilerden ıslah edilecek. "Üretimin, gelir artırıcı çabaların yanında olacağız'' Bölgede tarım ve hayvancılıkta yüksek verim alınması bakımından önemli adımlar atıldığını ifade eden Vali Şentürk, üretimin ve gelir artırıcı çabaların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Meralarda ıslahların yapılması hayvancılıktan yeterli verim alınması açısından yararlı olacağını anlatan Vali Şentürk, “Toplamda 70 dekarlık alanda kurulu 350 bin metreküp (ton) su taşıma kapasiteli 6 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapımı ile birlikte 2 bin 302 dekarlık mera arazisi, istilacı bitkilerden ıslah edilecek. Protokol kapsamında, arazi içi drenaj çalışması yapılarak, tahliye edilecek fazla sudan da beslenecek hayvan içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen yeterli ölçekte ikişer gölet yapılacak. Meralarda ıslahların yapılması hayvancılıktan yeterli verim alınması açısından yararlı olacaktır. Proje ile mera alanlarından maksimum verim almak, meraların korunarak sürdürülmesini sağlamak, hayvan refahı kurallarının yerine getirilmesi sağlanarak hayvanlardan yüksek verim alınması, köylerde hayvancılığın karlı bir sektör haline getirilerek sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilmesi ve köyden kentlere göçün engellenmesine de katkı sağlaması hedeflenmektedir. Köylerimiz için verimli bir çalışma olmasını diliyoruz” dedi.
Vali Şentürk, beraberindekilerle birlikte Çerkeşli köyünde kapama ceviz bahçesi yapılması düşünülen 160 dekarlık alan ile yerel ürünlerinin satışının yapılacağı alanda incelemede bulundu.
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