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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM’e getirildi

Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM’e getirildi

TEM'e getiriliş görüntüleri

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-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- 104 emekli amiralin imza attığı bildiride isimleri yer alan 10 emekli amiral Ankara Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
İstanbul’da gözaltına alınan ve 104 emekli amiralin imza attığı bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) getirildi.
Bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral TEM’e servis ve eskort araçlar eşliğinde getirilirken, ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor.
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