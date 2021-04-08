Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi

- Mönrtö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Möntrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'den, gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
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