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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bigadiç'te kaybolan alzheimer hastası kadın bulundu

Bigadiç'te kaybolan alzheimer hastası kadın bulundu

Ekiplerin Alzheimer hatası kadını köye getirmesi ve ailesine teslim etmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Jandarma Alzheimer Hastası Şili Alzheimer Trol 


- Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dün akşam saaatlerinde kayıp ihbarında bulunulan 70 yaşındaki alzheimir hastası kadın sabah saatlerinde bulundu. Dün akşam saatlerinde Bigadiç'in Kızılçukur Kırsal Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşında D.V. isimli kadının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Asayiş Timi, 1 drone, 1 jandarma trafik timi ekibi, AFAD ekipleri ve köy halkından oluşan 90 kişilik arama kurtarma ekipleri sabaha kadar süren kurtarma çalışmaları sonucu sabaha karşı köyün 1 Km. dışında ki kullanılmayan bağ evinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde her hangi bir olumsuz durum olmadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi. Ailesi kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve köylülerine teşekkür ettiler.
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