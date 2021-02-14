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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Biga’da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

Biga’da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

kuyruk oluşturan tır ve kamyonlardan detay

Karayolları Akkale Ağır Vasıta Kar Yağışı Kar Lastiği 

-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafik akışında aksamalar meydana geliyor. Tipi ve buzlanmadan dolayı Biga-Çanakkale karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kısa süreli kapatıldı Biga’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Biga - Çanakkale karayolu tipi ve buzlanmadan dolayı ağır tonajlı araçların geçişişine kısa süreli kapatıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, polis ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yoğun kar Biga-Çanakkale karayolu, yoğun kar yağışından dolayı saat 13:00 ile 16:00 arası yük ve ağır vasıta araçlarına kapatıldı. Vatandaşları gerekmediği sürece yola çıkmamalarını söyleyen ekipler, çıkanların da mutlaka kar lastiği, zincir ve çekicileri olması konusunda uyarıda bulundu.
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