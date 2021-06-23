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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Biga’da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

Biga’da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

kırılan ağaçlardan detay

Polis Elektrik Direği Bild Akkale Zabıta 

-araba üstüne düşen çatı parçalarından detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Olay bugün 16.45 sıralarında Çanakkale’nin Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Bahar sokak üzerinde meydana geldi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı, park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye gelerek temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan, Sanayi Sitesi içerisinde bulunan park halindeki otomobilin üzerine de elektrik direği düşerken, bazı bölgelerde de fırtına ağaçların dallarını kırdı. (UYC
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