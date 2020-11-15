Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması

Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması

köylü enes erdem ile röp.

Akkale Irak 

-köyden detay
-kapatılan yerlerden detay
-köy girişinden detay
-detay görüntünler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde Kemer ve Güvemalan köylerine korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.
Biga ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Güvemalan köyü ve 30 kilometre uzaklıktaki Kemer köyüne Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlamalar getirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Güvemalan köyü sakinlerinden Enes Erdem, “Köyümüzde yaklaşık 20 kişide Covid-19 çıktığı için bazı kısıtlamalar geldi. Bizler tedbiri elden bırakmıyoruz ama maalesef aile ziyaretine giden insanlar, düğüne katılan insanlar virüsü kapıp köyümüze getirdi. Komşulara yayarak bunu 18-20 kişiye kadar çıkardıkları için görüldüğü gibi kısıtlamalar başladı.
Kahvehaneler ve cami kapatıldı” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı