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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Biga Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi

Biga Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi

iş makineleriyle yolların temizlenmesinden detay

Akkale Kar Yağışı 

-yolların don ve buzlanmaya karşı tuzlanmasından detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkisini arttıran kar yağışında ilçe merkezi ve köyleri beyaza büründü. Biga Belediyesi ekipleri yollarda biriken karları iş makineleriyle temizlerken, bir yandan da don ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Çanakkale’de bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçe ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Biga ilçesi de bugün beyaza bürünen ilçeler arasında yer aldı. Kar kalınlığının 20 cm’i bulduğu ilçe merkezinde Biga Belediyesi ekipleri yolları temizlemeye devam ediyor. Aynı zamanda don ve buzlanma olaylarına karşı da ana yollar sık sık tuzlanıyor. Sosyal medya hesabından da kısa bir mesaj paylaşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga’mızda da etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuzdayız. Ekiplerimiz yollarda kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
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