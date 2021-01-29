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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde Gazileri Ziyaret Etti

- Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde Gazileri Ziyaret Etti

Biden aşı merkezinde

(WASHINGTON) - Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gazileri ziyaret etti WASHINGTON

Gaziler Kanser Tedavisi 


- ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gazileri ziyaret ederek, aşı dağıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne ziyarette bulundu. Biden, askeri tıp merkezine gazileri ziyaret etmek ve korona virüs aşılarının dağıtımı hakkında bilgi almak için gittiğini belirterek, "Walter Reed'de hasta olarak neredeyse 6 ay geçirmiştim. Ayrıca Başkan Yardımcısı olduğum dönemde her Noel'i Walter Reed'de geçirirdim" dedi.
Askeri tıp merkezindeki gazilerle bir araya gelen Biden, “Gazilerimiz gerçek kahramanlar. Allah’a şükür ziyaret edecek çok fazla kişi yok” dedi.
Biden daha sonra, doktorlar ve hemşirelerden aşı dağıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Biden’ın 2015'te vefat eden oğlu Beau Biden da Walter Reed'de kanser tedavisi görmüştü.
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