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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Biden, veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı

- Biden, veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı

-Biden’ın konuşması

Yemin Töreni Başkent 

--Biden’ın gözyaşları

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, başkent Washington DC’ye doğru yola çıkmadan önce Delaware eyaletinde yaptığı veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni saatler kala, Biden başkent Washington DC’ye doğru yola çıkmadan önce Delaware eyaletinde veda konuşması yaptı. Biden, Delaware'de merhum oğlunun adını taşıyan Binbaşı Joseph R. "Beau" Biden III Ulusal Muhafız Merkezi'nde personeline teşekkür eden bir konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmayı oğlunun adını taşıyan tesiste yapmaktan gurur duyduğunu belirten Biden, “Bu biraz duygusal. Bunu Binbaşı Beau Biden tesisinde yapmaktan gurur duyuyorum. Tek pişmanlığım bugün burada olamaması” ifadelerini kullandı. Biden, “İyi ve kötü günler boyunca her şey için Delaware'li dostlarıma bugün burada bulunan tüm Biden ailesi adına teşekkür etmek istiyorum, her birimiz için ne kadar önemli olduğunuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.
Biden, “Dolayısıyla, bir sonraki Washington yolculuğumuzun burada başlaması son derece kişiseldir, Amerikalılar olarak kim olduğumuzu en iyi şekilde tanımlayan bir yer. Bunların karanlık zamanlar olduğunu biliyorum, ama her zaman ışık vardır. Bu durumu bu kadar özel kılan da budur” ifadelerini kullandı. Kendisine ve ailesine sağladığı fırsatlar için devlete övgüde bulunan Biden, “Devlet, anneme ve babama en çok ihtiyaç duydukları anda bir yuva ve geçim kaynağı verirken, hayalini kurduğumuz her şeyi yapabileceğimizi gösterdi” dedi.
Biden, “Bir sonraki Başkanınız ve Başkomutanınız olmaktan gerçekten onur duyuyorum ve her zaman Delaware’li olmaktan gurur duyacağım” ifadelerini kullandı. Biden ve eşi Jill Biden, yarın yapılacak olan yemin töreni öncesi başkentte bulunan Beyaz Saray'ın karşısındaki tarihi Blair House'da akşamı geçirecek.
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