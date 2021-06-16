- Biden-Putin zirvesi, Cenevre'de başladı

-Putin-Biden görüşmesinden detaylar



( CENEVRE ) CENEVRE



- ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'deki görüşmesi başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin tarafından görüşmenin gerçekleştirileceği Villa La Grange’de karşılanan ikili, görüşme öncesinde ilk kez birlikte fotoğraf çektirdi. İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin yaptığı konuşmada, liderlerin iki ülke ve dünyanın çıkarına verimli bir diyalog kurmasını dilediğini belirtti.

Putin ve Biden’ın Cenevre’de bir araya gelmesinin İsviçre için onur ve mutluluk olduğunu dile getiren Parmelin, “İsviçre hükümeti adına barış şehri Cenevre'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Zirve için sizi burada ağırlamak ve iyi niyet geleneğine uygun olarak diyalog ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek İsviçre için onur ve mutluluktur” dedi.

Parmelin konuşmasını Fransızca yaparken, söyledikleri liderlere tercüme edildi. Parmelin konuşmasının ardından iki lidere veda ederken, Biden ve Putin el sıkıştıktan sonra tarihi görüşmeye başlamak üzere villaya girdi. Görüşmeye üst düzey diplomatlar olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Putin: “Toplantımızın verimli geçeceğini umuyorum” Putin, zirve başlamadan önce Biden’a bir araya gelme girişimi için teşekkür ederek, "Uzun bir yolculukta olduğunuzu ve çok iş yaptığınızı biliyorum. ABD-Rusya ilişkilerine dair birikmiş ve en üst düzeyde görüşmeyi gerektiren birçok konu var ve toplantımızın verimli geçeceğini umuyorum" dedi.

Biden da Putin ile yüz yüze görüşmenin faydalı olduğunu ve karşılıklı çıkarlar üzerinde çalışacaklarını belirterek, "Dışarıda da söylediğim gibi, herhangi bir yüz yüze görüşme yararlıdır" dedi.

Öte yandan, her iki lider de son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin düşük bir noktada olduğunda mutabık kaldı. Görüşmenin basına açık kısmının son bulmasının ardından dünyanın takip ettiği tarihi zirve başladı.

Yaklaşık 4-5 saat sürmesi beklenen görüşmede Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmenin yolları, stratejik istikrar konuları ve uluslararası gündemdeki korona virüsle mücadelede iş birliği ve çatışma bölgelerini içeren acil konular masaya yatırılması planlanıyor. Villa La Grange’de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmayacak, ancak iki lider ayrı ayrı kameraların karşısına geçecek.

