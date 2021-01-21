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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Harris’te Beyaz Saray’da

- Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Harris’te Beyaz Saray’da

-Harris’ten detay görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Yemin Töreni 


- ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris’te Beyaz Saray’a geldi. ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevlerini devralmasının ardından Beyaz Saray’a geldi. Harris, Biden’dan dakikalar sonra aracından çıkarak, ilk kez Başkan Yardımcısı olarak ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a geldi. (ABA-DK-Y)
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