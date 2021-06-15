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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Biden’dan Erdoğan görüşmesi yorumu: “Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı”

- Biden’dan Erdoğan görüşmesi yorumu: “Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı”

-Biden’ın açıklamaları

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Basın Toplantısı Toplantı Başkent Harekete Geç 


- ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini aktararak, “Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı” ifadelerini kullandı. Biden, ABD - Türkiye arasındaki ilişkilerde gerçek bir gelişme sağlanmasında yönetiminin başarılı olacağına dair duyduğu güveni belirterek, “Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye-ABD arasında ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.
NATO’ya ABD’nin bağlılığını dile getiren Biden, “ABD NATO anlaşmasının 5’inci maddesine sarsılmaz bir şekilde bağlıdır” ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin’in Atlantik’in bir araya gelmesine karşın faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Biden, “Rusya ile sorun çıkartmak istemiyorum ama Rusya zararlı aktivitelerine devam ederse Atlantik birliğini korumak için harekete geçeriz” dedi.
Rusya’da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny konusuna da değinen Biden, “Navalny’nin ölümü, Rusya’nın insan hakları konusuna uymayı ne kadar az istediğini veya hiç istemediğini gösterir” ifadelerini kullandı.
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